加拿大卡爾加里動物園（Calcary Zoo）5月中旬宣布，受新冠肺炎疫情影響，未能確保新鮮竹子能充足供應，不得不將大熊貓「大毛」和「二順」提前送回大陸，牠們27日終於登上飛機回大陸，比原定歸還時間提早了2年多，目前正在德國法蘭克福等候轉機。

受疫情影響，兩隻大熊貓的歸國時間延宕約半年。卡爾加里動物園為牠們準備了充足的「飛機餐」，包括約200公斤鮮竹，以及餅乾、蘋果和梨等。動物園在社交網絡上時時更新大熊貓的行程，亦派出兩名女保育員隨行護送大熊貓，她們本周稍早在加拿大接受新冠病毒檢測，而在抵達中國和返回加拿大後亦須接受14天隔離。

根據大陸、加拿大政府協議，四川成都雄性大熊貓「大毛」和重慶雌性大熊貓「二順」2013年3月赴加拿大，原計劃旅居10年，牠們先在多倫多生活了5年，其間「二順」借助人工授精技術，於2015年10月生下龍鳳雙胞胎「加盼盼」和「加悅悅」，2018年3月大熊貓一家四口遷居卡爾加里動物園，今年1月，已滿4歲的「加盼盼」和「加悅悅」依協議先送返大陸，以加入大熊貓繁育計劃，現在「大毛」和「二順」也在返鄉了。

(中時 )