台中大坑社區以種植文心蘭外銷而揚名國際，因此，大坑國小校長趙秋英與教師團隊，便以文心蘭為學習素材，共同研發出「文心蘭課程」等一系列學校特色課程，翻轉了學校、學生與社區，她也被教育部選為教育典範人物。

上山找學生，幾乎成了大坑國小每年開學前的必經儀式；但是，對初來乍到的趙秋英來說，心裡的疑惑是：「一個擁有內政部綠建築標章鑽石級認證的學校，多年來培育出眾多得獎教師，無論軟硬體都不輸人，為什麼還需要找學生來讀？」望著美麗校園，以及全校僅158名學生的「單薄」數字，趙秋英滿心疑問。

趙秋英決定以大坑社區種植的文心蘭，來發展學校特色。小一入學時，每個孩子都會拿到一盆專屬自己的文心蘭，讓他們從親手種植養護一株蘭花開始，帶領學生認識農業，進而對家長辛勞工作產生認同。

大坑國小更與在地花農結合，帶領學生認識文心蘭產業行銷，使生活經驗較為貧乏的偏鄉學童，透過認識在地產業開闊生活視野；並教導學生藝術美學，繪製手工製作胸章、布娃娃等文心蘭周邊產品，再透過義賣以協助南投偏鄉學校。

不僅如此，藉著課程設計，更將大坑文心蘭推廣到日本、泰國等地區；同時透過國際教育交流，每2年與日本長野市豐榮小學進行互訪，藉此幫助學生拓展國際視野，帶領國際友人走進社區，認識大坑及文心蘭產業。

從親手種植養護、產銷探訪、藝術美學、國際教育到助人利他，完整五大軌跡的文心蘭教學設計，使大坑國小不僅獲得教學卓越團隊獎殊榮，更讓一所遺世獨立60年的學校出現轉機，從5年前的158人、10班，發展至今已有205人、12班的規模。學校改變了，社區活絡了，學生也走出封閉山林，變得更有自信。

一個孩子，一所學校，一座社區，因為一朵蘭花而有了改變的希望，「要永遠把希望二字放在教育中。」趙秋英提醒自己，因為唯有當孩子與老師看見希望，才能懷抱熱情、不怕挫敗，教育現場才會不斷改變與提升，而一所生氣勃勃，充滿希望的學校就誕生了。

(中時 )