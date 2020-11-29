牛肋條真空包是好市多社團裡的熱門商品，可以拿來做子牛、羅宋湯、紅燒牛肉等料理。(翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》 )

今天是好市多黑色購物節最後一天，生鮮類的優惠商品大加碼，包括牛肋條下殺8折、北海道生干貝76折、富士蘋果打7折，3C迷鎖定的蘋果降噪藍芽耳機AirPods Pro也有97折優惠，吸引民眾一早搶購。

好市多黑購節最後一天優惠品項大爆發，美國富士蘋果9顆特價259元、約打7折、美國牛肋條真空包每公斤特價339元、約8折、北海道生干貝L特價1449元、打76折、空運鮭魚切片每公斤特價455元、約93折，熱銷3C產品蘋果AirPods Pro降噪藍牙耳機配無線充電盒，特價5959元，相當於打97折。

網友也在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，好市多的富士蘋果汁多美味，拿來做料理甜點很適合，牛肋條則是價格不貴又好吃，愛吃牛肉的可以買，用來做骰子牛、羅宋湯、紅燒牛肉、清燉牛腩、煮咖喱，或是簡單煎一煎起鍋灑海鹽吃都很讚。

其他像是液體衛生棉、導管式衛生棉條、尿布也都有特價，是許多婆媽們搶購的目標，但每卡限購一個。好市多黑購節從23日開始至29日結束，連續7天賣場每日祭出百款左右的商品特價，全台門市同步優惠。

(中時新聞網)