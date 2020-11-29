「季妹妹」季芹與天團「5566」成員王仁甫在當紅時秘戀，甚至有了小孩，但當年怕影響孩子爸的偶像身分，季芹百般閃躲媒體，一路藏到臨盆前才公開喜訊，而這樣為愛犧牲隱忍的她，唯一點無法忍受，就是不准王仁甫單獨送女性回家，即使一起工作也不行，曾曝光靠2線索抓包過，而王仁甫嘴硬否認，讓好脾氣的她當場暴怒。

季芹與王仁甫結婚14年，是圈內有名的恩愛夫妻檔，季妹妹當年為愛犧牲奉獻的故事眾人皆知，日前她在《媽媽好神之俗女家務事》節目中透露，其實自他們談戀愛開始，她就有個不可打破的底線，那就是禁止王仁甫載女生回家，同事也不行，坦言車子裡對她來說是很私密的空間，認為男女單獨相處在其中，就是有曖昧的氛圍，因此給當時還是男友的王仁甫下達了這唯一一條禁令。

王仁甫大多時候都謹記季芹的規定，但有一回，因為不好意思而答應了送一起工作的女星回家，事前事後都沒跟季芹說，想當沒事，但季芹相當敏感，很快就察覺不對勁。

事發後不久，季芹上了車，察覺狀況有異，她感覺到座椅被調整過了，表示平時不喜歡坐太挺，椅背的角度她一清二楚，「我一坐上去就知道，有人動過我的椅子！」，馬上逼問王仁甫是不是有載過人？但對方否認，當下她心裡已發怒想著：「還嘴硬」。

季芹又說，王仁甫將車內座椅都改成賽車椅，是布面的，季芹果真在上頭發現一根很長的頭髮，髮色跟自己完全不一樣，等同完全抓包男友，遑論王仁甫還說謊，讓她整個氣炸，一旁的佩甄聽完故事也支持季芹，覺得這很值得發怒，「因為他已經知道妳的底線在哪」，很難得窺見平時相親相愛的夫妻倆，感情中的小秘密。

(中時新聞網)