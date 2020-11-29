立法院27日藍綠爆發衝突，國民黨立院黨團為抗議萊豬進口，以豬內臟發動攻擊，讓議場滿地都是豬內臟，也因此鬧上國際版面。BBC報導指出，「某種程度上，台灣的國會議場混戰已惡名昭彰」，對此，國民黨團總召林為洲表示，若因為這樣能夠擋下萊豬，他願在BBC同一版面道歉。

BBC以「豬內臟亂飛！台灣立委美豬進口議題爭吵」標題報導這場朝野混戰，報導內容指出在台灣的議會，爆發衝突並不罕見，過去就曾上演揮拳、扯髮、丟水球、甚至用椅子互砸等混亂場面，BBC報導指「某種程度上，台灣的國會議場混戰已惡名昭彰。」

同一篇報導也說明，在野黨投擲豬內臟的原因，是因為蔡政府要開放萊豬進口，但萊克多巴胺在歐盟與中國大陸遭禁用，因此引發台灣民意反彈。

林為洲對此表示，若因這次抗爭，再增一次台灣國會惡名，但卻能擋下萊豬，他願意向國人道歉，並登廣告在BBC同一版面（網路新聞），「就是要擋萊豬。」

(中時 )