大陸國務院台辦原副主任，全國台灣研究會副會長王在希日前參加一場論壇。談及台灣未來，他認為，台灣實行政黨政治，人民普遍不喜一黨獨大，因此民進黨不可能在台灣長期執政。

港媒《中評網》報導，第六屆中華文化論壇27日在北京大學舉行，王在希發表主旨演講。對於當前兩岸局勢，他認為，解決台灣問題的時機需要非常慎重的選擇，不僅要評估台灣內部的情勢，還要考量國際外部環境，更要考慮大陸自身的情況。

對台灣問題未來發展趨勢，王在希直言，他認為民進黨不能長期執政。首先是台灣實行政黨政治，大部分選民不喜歡看到一黨獨大的情形發生；其次，民進黨始終無法拓展兩岸和國際空間，導致台灣經濟繼續停滯，民進黨再無法搞定經濟，民意就會出現反彈。

王在希更指出，民進黨最大問題在於「是一個擅長選舉、不善於社會治理的政黨」，再加上民進黨內部結構就是一個「派系共治的政黨」，時間久了，民進黨貪汙醜聞、內部鬥爭都會浮上檯面，民意如流水，民怨將會衝垮民進黨。

(中時新聞網)