美國媒體報導，有消息人士告訴《美聯社》，今年由於新冠肺炎疫情影響，球季大幅縮水且無法開放觀眾進場看球賽，各球團收入大減，像是費城人隊就虧損失了1.45億美元，大約新台幣42億元。目前球團正在尋找新的球團總經理（總管），以遞補克倫塔克（Matt Klentak）離職後的空缺。

費城人隊本季戰績28勝32敗，原本有機會打進擴編後的季後賽首輪外卡賽，但在例行賽最後一場落敗而確定被淘汰。費城人從2007到2011年曾締造國聯東區5連霸，2008年還擊敗光芒隊贏得世界大賽冠軍，但2012年起連續9年在分區被淘汰，長年與季後賽無緣。

費城人也不是沒在補強陣容方面下功夫，例如去年找來原屬國民隊的強打者哈波（Bryce Harper），簽下13年3.3億美元的大型合約。還有捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），加上今年加盟的游擊手桂格瑞斯（Didi Gregorius），惟仍無法打出好成績，今年球季結束後兩人又成為自由球員，想留下他倆得花上大把銀子。

賠錢又要再花錢，球團主要股東米德爾頓（John Middleton）老早就說過，目前大聯盟的經濟狀況不佳，將會影響球隊在休季期間花大錢的能力。也就是說，想補強可能沒有錢可用，凡此都讓球團舉棋不定。

(中時 )