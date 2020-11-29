2022台北市長選舉，民進黨基隆市長林右昌呼聲高，他今（29日）晚將在台北市包場，邀請300位台北市民觀看金馬國片《親愛的房客》，高雄市副市長林欽榮、監察委員陳景峻也獲邀。不過，林右昌先前才挖角柯團隊的前發言人，而林欽榮、陳景峻都是柯市府的前市長，此舉也遭指是為布局2022。

台北市長柯文哲前發言人林昆鋒，10月接任基隆市政府產業發展處長，當時被問到，林右昌是否在為2022選北市長做鋪路？林昆鋒表示，市長目前堅持把基隆做好，加入基市府團隊沒有其他用意，只是要讓大家更認識基隆，強調林右昌下一站不知道會是哪裡，但相信無論在哪一個位置，一定都會表現得很好。

《親愛的房客》甫獲金馬獎肯定，由鄭有傑導演執導，在基隆敘說的一段成為家人、彼此羈絆的故事。據《聯合報》報導，林右昌今晚將在台北欣欣影城包場請大家看電影，除林欽榮、陳景峻外，許多企業、科技、政壇及媒體圈等大咖，也都在邀請名單內。

林右昌透過文化活動、拜會藝文圈試水溫，知情人士透露，雖台北市副市長黃珊珊勤跑校園演講，但林右昌也準備走入北市校園，與大學生對談，搶攻年輕選票意圖明顯。

(中時新聞網)