前總統馬英九打趣的說，騎車要注意交通安全，但不管怎麼快，也不能比他快，比他快就是超速要被開罰單；比他慢就是妨礙交通，同樣要以交通法規論處，所以跟他騎一樣的速度就好。（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

投縣府與台灣自由車運動協會、紫南宮共同舉辦的「永不放棄 一騎來發財 紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動已邁入第8屆，29日淩晨在竹山消防署訓練中心隆重登場，前總統馬英九第3度參加，與2093位自行車好手一起挑戰環縣騎車樂趣。

馬英九在南投縣長林明溱等人陪同領騎出發，為拉開活動序幕。馬英九以一貫的「馬式笑話」說，騎車要注意交通安全，但不管怎麼快，也不能比他快，比他快就是超速要被開罰單；比他慢就是妨礙交通，同樣要以交通法規論處，所以跟他騎一樣的速度就好。沿途鄉親也主動為經過選手及馬英九打氣，讓來全台選手在南投留下騎車的美好回憶。

林明溱說，縣府和協會、紫南宮原本決定每年在6月第一週日舉行環縣99.9K大型自行車活動，以響應國際自行車日。活動因受新冠肺炎疫情影響，延後至本月29日，目前雖仍值防疫期，仍有逾2千位選手前來體驗環縣騎車樂趣，一起來響應全民自行車運動。

林縣長也表示，規劃環縣99.9公里自行車活動，沿途地形路況高低起伏，極具挑戰性，參加選手於限定7小時內完賽，大會就頒給選手證書，並獲得精心設計的「旋轉錢坤」完成獎牌一面，及由紫南宮提供土地公鼠年發財錢母一枚，選手於完成騎乘後將錢母鑲入鏤空獎牌，將獎牌圓心補滿，象徵活動圓滿，一路平安發財。

選手沿途騎經經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮回到紫南宮全程99.9公里。縣府希望藉由舉行自行車賽，為投縣旅宿、餐飲相關產業提升商機提升，更期盼紫南宮環縣99.9K自行車賽，能成為全台最知名的自行車賽事，發展成為南投地方自行車運動特色。

今年選手中，男子共1811人，女子共280人，年齡最大選手79歲，年齡最小者9歲。選手們經過一番衝刺努力，吳仁傑以2小時40分16.761秒時間首先返抵重點，緊接著，林明賢也以2小時43分19.806秒居次，德國籍的Rommeswinkel則以2小時43分25.611秒排名第3。

(中時 )