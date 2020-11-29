才剛塞爾提克簽下2年1900萬美元合約的「TT」崔斯坦湯普生，29日被美國八卦媒體《TMZ》爆料，已經完成公民宣誓，把自己國籍從加拿大改成美國籍了，接下來很有可能將跟分分合合的女友科勒卡戴珊結婚，正式擺脫「偷腥男」封號。

1991年在加拿大多倫多出生的崔斯坦湯普生，2009年來到美國就讀德州大學，2011年選秀第4順位加盟騎士，直到最近才跳槽塞爾提克，他在受訪時表示，「我最早是持學生證件來美國，始終懷抱遠大夢想，現在我真正完成了美國夢。」

如今崔斯坦湯普生不僅改成美國籍，更將在波士頓展開全新籃球生涯，試圖改變人們對他老愛偷吃的負面形象，也讓一直跟他分分合合的美國網紅女友科勒卡戴珊，打算利用兩人結婚大肆炒作，甚至期待可以衍生兩人的真人實境秀節目。

畢竟崔斯坦湯普生跟科勒卡戴珊已有一個2歲女兒，儘管她先前放話不會跟著崔斯坦湯普生前往波士頓定居，卻打算經常往返洛杉磯、波士頓兩地，擺明就是想要利用崔斯坦湯普生僅剩的NBA球員光環與價值，讓她重新回到鎂光燈焦點。

(中時 )