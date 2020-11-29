立院藍綠衝突。（圖/杜誼安攝）

立法院上周五因萊豬與閣揆施政報告爭議爆發朝野衝突，過程中，立法院長游錫堃主持議事時跳過了國是論壇，不處理國民黨團所提程序問題，引發國民黨立委不滿與強烈質疑。司法及法制委員會召委李貴敏因此變更議程，邀請立法院秘書長林志嘉列席，並就「國會議事中立及院區管理缺失 」進行專案報告並備質詢。

李貴敏表示，針對萊豬爭議，國民黨反萊豬、護食安立場堅定，也堅持行政院長蘇貞昌應該先道歉再上台；上週五，也看到民進黨立委預備強勢清場護航。但應該嚴守中立的立法院，不該肆意跳過立法院議事規則中明訂的國是論壇時間，剝奪立委發言權利，甚至只確認議事錄就要進行施政報告，實有明顯缺失。

她並質疑，立法院既破壞議事慣例及規則，又沒收國是論壇，但國民黨團就此議事誤謬提出程序問題、權宜問題，本來就必須即時處理，居然也被拖過去，無視議事規則與議程。因此排定林志嘉與立法院幕僚單位前來專案報告，說明相關議程處理情形，以及國會到底要如何維持議事中立。

(中時 )