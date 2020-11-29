全球最大疫苗生產商印度血清研究所今天表示，將在兩週內申請冠狀病毒疫苗Covishield的緊急使用許可，而儘管科學家對這支疫苗的防護率感到困惑，將不會延宕疫苗的配送。

Covishield疫苗是由英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作研發。

位於普恩（Pune）的印度血清研究所（Serum Institute of India）執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）證實，從2021年初起，每月將可生產至少1億劑的Covishield疫苗。

印度正在對抗新一波疫情，總理莫迪（Narendra Modi）政府要求明年7月以前要有3億到4億劑疫苗可用，莫迪為此特別巡視印度血清研究所。莫迪到訪後，普納瓦拉作上述表示。

印度疫情嚴重程度僅次於美國，預料在12月初，印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例數量將會突破1000萬例。

而科學家對Covishield疫苗防護力感到困惑後，阿斯特捷利康已表示，這支疫苗有必要作進一步研究。

阿斯特捷利康早前公布，這支疫苗試驗結果指出具有平均70%的成功率，但又說，當施打半劑之後再注射全劑量，成功率會跳升至90%。

阿斯特捷利康藥廠當時並未立即表示，較高的成功率，只是對一群年齡55歲以下病患樣本施打的結果；但阿斯特捷利康堅稱，相關結果不會影響主管單位核批這支疫苗。

普納瓦拉表示，溝通上是有一點混亂，未來幾天內將說明此事；但這不會影響在英國的緊急使用許可核發，在印度應該也完全不受影響。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思(示其)）1091129

(中央社)