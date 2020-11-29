太驚悚！25歲女疑與男友吵架 國6跳車慘遭後車輾過

千萬不要太衝動！今天（29日）上午10時許，國道6號發生一起車禍，台中市消防局接獲南投消防局通報車禍，1名女子疑似遭大貨車車輪壓住無法脫困，消防局溪湳分隊到場後，發現女子已脫困立即將她送往亞大醫院急救；事後了解，該女子疑似與男友吵架，一怒之下跳車，才會遭後方貨車輾過。

據悉，該名受傷的25歲莊姓女子，疑似與男友發生爭執，從正在行駛間的大貨車跳車，隨即被後方的貨車撞倒輾過大腿。亞大醫院指稱，患者有多處挫傷、右腳粉碎性骨折及頭部撞擊傷，目前意識清楚。

到場救護的溪湳分隊指稱，抵現場後傷者已脫困，現場疑似為一大貨車車門沒關緊導致傷者摔落，傷者右大腿骨折、骨盆變形、意識清楚，由救護人員包紮處置後送往亞大附醫繼續救治。

亞大醫院表示，莊姓女子（84年次）到院時意識清楚，但身體有多處挫傷，尤其右腳粉碎性骨折及頭部撞擊傷，目前正檢查中。

(中時新聞網)