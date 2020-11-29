日本「牛郎界帝王」羅蘭年僅28歲就年收高達3億日圓（約8500萬元台幣），先前透露在等待一位「特別的女性」的他，最近被爆料疑似有交往對象，甚至無名指掛戒疑似秘婚，對方是在關西酒店工作的陪酒小姐，「雞鴨戀」引起矚目，媒體堵到羅蘭問他是否認識該女，他稱不認識，又故作神秘表示：「月亮之所以很美，是因為它不屬於任何人」。

據《friday》雜誌報導，羅蘭最近被拍和一女同遊迪士尼，羅蘭雖戴了粗框眼鏡喬裝，仍遮不住他漫畫般的大眼，傳聞兩人是去年4月在羅蘭夜店認識，兩人一見鍾情，女方還會到羅蘭的高級公寓下廚做菜給他吃，有如熱戀情侶。

羅蘭直播時無名指掛戒疑似被套牢。（圖／翻攝自推特）

今年羅蘭所開、位於新宿歌舞伎町的牛郎店「THE CLUB」不敵疫情暫時關閉，開分店的計畫也暫緩，羅蘭索性將重心移往社群網站，經營起微博、IG等，眼尖網友發現他曾在一支直播影片中左手無名指戴戒指現身，疑被套牢秘婚。

對此，媒體在羅蘭家附近捕獲本人，秀出疑似羅蘭女友照片，他回應：「我不知道」，又問聽說他跟這名女子去迪士尼樂園，羅蘭說：「我不知道，我現在要去健身房」，記者連番問：「是不記得了嗎？愛是什麼？」羅蘭忽然將手指向天空，說出金句：「你知道為什麼月亮很美嗎？因為它不屬於任何人」，又問是否指羅蘭本身不屬於任何人？羅蘭則閉口不答。

(中時新聞網)