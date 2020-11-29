大陸近日傳出一起疑似課堂上公然示愛的校園事件，一名男同學藉著朗讀自己撰寫作文的機會，疑似大力誇獎自己心儀的女生，讓這位被告白的女生滿臉羞紅。

近日浙江杭州，一間學校的作文課上，老師要求學生朗讀自己撰寫的作文，一名男同學就在老師的要求下，朗讀了自己所撰寫的《小圓臉兒》。內容中提到「她身材嬌小，像一朵嬌滴滴的小花，圓圓的臉蛋上沐浴著霞光，兩頰漂浮著兩朵紅雲。這也使得她很難擺出生氣的姿態，即使眉頭皺起、小嘴一嘟，卻看不到一絲怒氣，偶爾被逼急了，也會緋紅了臉，與一個紅柿子毫無二異。」

當男同學四平八穩朗讀自己的作文時，其中某位女同學似乎開始坐立難安，一旁的同學也帶著一股「他說的是你吧！」的謎樣微笑，將目光投射道這位女生身上。最後，這位男同學還頑皮地表示「如此可愛的一位同學，大家能猜出來她是誰嗎？」

不少網友看到影片後，紛紛留言表示「公然朗讀情書，膽子不小呀」、「哇好暖好青春」、「說好聽就是寫作文，說不好聽就是寫情書」、「年輕就應美好」、「小女孩笑的都好甜，有被暖到」。也有網友表示「早戀！！！！拆散！！！」但卻遭到其他網友駁斥「這麼甜，你好意思拆嗎！」

男同学朗读自己写的肖像描写作文 念着念着就把女同学听脸红了

(中時新聞網)