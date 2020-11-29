◎百年屏東公園 化身光影世界

「2020屏東耶誕節」將在27日晚間6時在屏東公園正式點燈，為讓民眾提前感受耶誕節氛圍，縣府23日晚上先行試燈。今年屏東耶誕節以「極光」為主題，共有10座燈組，百年屏東公園頓時化身北國，閃耀著炫目的極光，讓民眾驚呼連連。

◎小漁村打造裝置藝術 海味十足

新竹市政府近日透過農村再生總合計畫，找來藝術團隊進駐美山社區，打造「共生螺旋」裝置藝術，傳達居民與海的共生關係，同時就地取材將海邊漂流木與彩色編織結合，製作名為「生生不息」的藝術品，海洋味十足。

◎全新打造鳴日號 雄獅迎鐵道旅遊年

雄獅旅遊搶攻國旅再下一城，獲得台灣鐵路局之青睞，以「鳴日號」串聯觀光場域，帶動旅客與在地文化交流，啟動台灣鐵道旅遊，雄獅也宣示將以集團的力量全力經營鐵道旅遊，運用觀光列車和每個車站與在地產業串接，並導入設計美學，隆重迎接「美學觀光列車」所代表的2022鐵道旅遊年。

◎全台唯一紅瓦水塔 拼貼口湖新地標

雲林縣政府今年選定口湖鄉梧聚落進行「城鎮之心人文景觀再造」計畫，其中16公尺高的水塔是主要標的物，設計團隊配合聚落眾多紅瓦紅磚屋，以火頭瓦黏貼整座水塔，打造全台第1座「紅瓦水塔」，充滿在地DNA與創意，成為口湖鄉新地標。

◎地景藝術節開幕 看見壯圍

第2屆「壯圍沙丘地景藝術節」22日開幕，今年以「看見壯圍」為主題現地創作，藉此發掘、詮釋在地特色，有12件作品展出，藝術節延續至明年2月28日，交通部觀光局副局長周廷彰說，去年藝術節成為打卡景點，也獲得在地認同，未來將打造壯圍成為國際景點。

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(中時新聞網)