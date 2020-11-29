除種植油菜，休耕期間種植向日葵也可增進農田地力。（羅亦晽攝）

花東縱谷是東部稻米主要栽植區，每年12月到次年1、2月為休耕期，而油菜及向日葵等綠肥作物可維護農田地力，且大片黃澄澄油菜花田吸睛大批遊客，因此農糧署東區分署免費提供40公噸油菜花種子，播種面積可達6600公頃，東部農友種植油菜花增加農田地力，同時提昇農村經濟產值、美化農村景觀等多重效益。

農糧署東區分署表示，種植油菜及向日葵等綠肥作物期間翻埋土壤可改善其理化性質，增進農田地力，並可減少次期作化學肥料施用量，達到合理化施肥；而花東縱谷二期稻作收穫後，為農田冬季休耕期，因此每年皆主動提供油菜花種子，鼓勵農民在期間種植綠肥維護農田地力。

東部地區因地形及東北季風影響，冬季多雨濕冷，綠肥種子易遭雨水浸漬流失，農糧署東區分署指出，農友可在天氣較為乾爽晴朗時，進行撒播作業，提高種子發芽率；油菜種子播種後約40天開花，盛期為綠肥最適合翻埋，此時將新鮮綠肥植體翻犂至土壤中，能夠迅速分解，釋出養分最高，有效提供隨後栽培作物所需養分，降低次期作的肥料施用量，節省用肥成本。

農糧署東區分署說明，油菜及向日葵等除可維護農田地力外，同時是極佳的蜜源植物，今年特別提供花蓮、台東農業機械耕作服務協會代撒播苕子、向日葵及蕎麥等綠肥作物，面積約168公頃，充裕冬季蜜源促進農產業永續經營。

(中時 )