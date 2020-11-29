66歲林青霞年輕時是影壇巨星，獲封「國寶美女」、「永遠的東方不敗」的頭銜。近日她重啟微博帳號，不僅分享日常生活，還親自為將藝考的粉絲加油打氣，親民暖舉受到眾人激賞。

林青霞婚後息影多年，依舊沒被粉絲淡忘，事隔6年開通微博帳號後，目前有300多萬網友追蹤，她常常分享日常生活，積極與粉絲互動，結果有許多「霞粉」日夜守著偶像，似乎不睡覺也不用上班上學，只為了能被翻牌，對此林青霞轉發該文到微博，呼籲：「希望大家該做什麼做什麼，不要因為我而影響生活作息。」

林青霞希望大家不要受她影響作息。（圖／微博@林青霞）

不過，林青霞仍心繫著廣大的粉絲，日前她在微博標註一名學播音主持的00後粉絲，由於對方將在5天後參與藝考，親自獻上祝福「祝你成功」，舉動超溫暖。有同為考生的其他粉絲在底下留言：「姐姐，考研期間因為你的陪伴才會不那麼孤單，希望今年能上岸。」果不其然，林青霞在23分鐘後暖回：「一定上岸，要有信心」並關心其他粉絲，「你發燒沒事了吧？多喝水、多休息，不要老看盯著手機，休息夠了再看」，還建議正在背單字的粉絲「容易背嗎？想像一下畫面可能好背點。」

林青霞為考生粉絲打氣。（圖／微博@林青霞）

許多網友不僅羨慕被翻牌的粉絲，也一面倒地讚嘆林青霞，「真人美心善」、「姐姐真的超級温柔啊」、「太好了吧」、「青青阿姨果然很寵粉喔」。

(中時新聞網)