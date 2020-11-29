萊豬進口政策明年元旦將上路，國民黨27日強力杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，混亂中，多名藍委突拿出豬內臟朝發言台潑灑，引發各界關注，對此，前立委孫大千今(29)日在臉書上指出，民進黨已經成為一個「納粹化」、「法西斯式」的獨裁政黨。

孫大千指出，國民黨立法院黨團只是代替人民行使立憲主義中所賦予的「抵抗權」。面對獨裁政權，如果不能夠起身抗暴，捍衛人權，台灣的民主將會成為民進黨的玩具。

民進黨已經成為一個「納粹化」、「法西斯化」的獨裁政權，孫大千舉出民進黨施政以來的8大惡行，分別是「沒收人民公投權利」、「不擇手段打擊異己」、「獨立機關變成東廠」、「踐踏扼殺新聞自由」、「全面掌控媒體機器」、「一黨獨大專斷獨行」、「任意犧牲民眾健康」、「政府資源豢養網軍」。

孫大千洋洋灑灑列出8大惡行，引來網友討論，表示「民進黨根本就是知法玩法、律師治國」、「違法亂紀貪腐的無能執政黨」、「民主對於民進黨是生財工具」、「口號而己、為了選票、喊喊就好、整黨都在騙」、「一無是處的民進黨是817萬人的共業，只是要一起陪葬令人悲哀」。

(中時新聞網)