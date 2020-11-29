美式賣場好市多舉辦黑五特價，最後一天祭出北海道干貝減450元，特價1449元的優惠，但有網友在臉書指出，兩個月前買的干貝原價是1499元，加上會員特價等於一盒1349元，讓她質疑在黑五買東西不一定比較便宜，反而更貴。

原PO表示，2個月前買北海道干貝原價1499元還有折扣，結果黑五特價1449元，反而更貴。(翻攝自 臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

這名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，指出兩個月前北海道生干貝原價1499，會員皮夾減150，價格只要1349元，當時買一盒回家，加奶油煎一下就好好吃，女兒很喜歡一直念念不忘，因此這次看到黑五有特價又心動了，一早8點去賣場搶購，沒想到現場看到價格要1449元，比上次買的還貴，讓她失望PO文「有人也會跟我一樣，發現黑五不一定比較便宜嗎？」

文一PO出後，買過的網友紛紛解釋，價格變貴是因為尺寸不一樣，「你兩個月前買的1499元是S的價錢，這個是L的，干貝尺寸越大越貴」、「這個是原價接近1900的L等級」、「L這價格很可以耶，想買」、「這是生食級，我家都生吃，很甘甜好吃」，讓原PO及其他網友恍然大悟，「原來是我眼殘！上次買就覺得蠻大顆的，謝謝大家，下次我會注意自己眼睛」、「我還想說這價格怎麼跟我之前買的差不多」。

另外，還有眼尖網友發現干貝標示寫錯，變成「21-25公斤/粒」，笑說「每粒21-25公斤，外星干貝入侵地球」、「一粒25公斤，都成精了吧」。

(中時新聞網)