2020彰化縣馬拉松嘉年華最後一場壓軸「伯立歐蕎麥公益路跑」奔向愛與希望。（吳敏菁攝）

2020彰化縣馬拉松嘉年華最後一場壓軸「伯立歐蕎麥公益路跑」奔向愛與希望。（吳敏菁攝）

2020彰化縣馬拉松嘉年華最後一場壓軸「伯立歐蕎麥公益路跑」奔向愛與希望，影星田中千繪也來擔任大使。（吳敏菁攝）

2020彰化縣馬拉松嘉年華最後一場壓軸「伯立歐蕎麥公益路跑」奔向愛與希望，29日天還濛濛亮，就湧入3000跑者，為籌建身障者家園再衝一哩路，這也是全國唯一跑在蕎麥田上的馬拉松，《海角七號》女主角田中千繪也來了。縣長王惠美呼籲「路過不要錯過」，來二林也別忘了這裡有最多酒庄和多采農特產。

縣長王惠美表示，彰化縣最後一場透過路跑來推薦地方特色的馬拉松嘉年華，主要為伯立歐家園來募款，也讓弱勢身障朋友，走出家門，一起在賽道上奔跑，喚起更多人支持籌建伯立歐家園的計畫，目前經費還缺一點點，最後一哩路，拜託大家衝一下，為弱勢朋友終老的家園來努力。此外，縣府也向藝術家募集作品，以行動支持伯立歐家園興建計畫，後續還會有義賣活動。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，伯立歐公益路跑已邁入第7年，感謝縣府納入馬拉松嘉年華賽事，吸引更多跑者來欣賞台灣僅有的蕎麥花田就在二林，也希望跑者與社會支持籌建伯立歐家園，讓身障者、年老、獨居、家中經濟困難者，未來有一個安身立命、安度晚年的家園。

這次路跑也受到演藝界朋友的關注，田中千繪、梁佑南、元六、戲說台灣演員群等，除了擔任愛心公益大使之外，更以實際行動報名參賽。田中千繪說，「就是要來支持他們的！」她9月份時曾來到伯立歐的工場，聽到陳理事長的分享，看到員工努力工作的樣子，覺得應該要站出來，有力出力。

跑友們奔跑在希望與愛的路上飽覽二林在地的人文風情，欣賞美麗的蕎麥花海，還串聯了社區力量，途在地鄉親展現高度的熱情，紛紛認養補給站，推出了龍蝦、牛排、紅酒、麥當勞等多樣在地美食給跑者加油打氣。並設有善心捐贈的物資作為愛心義賣的小市集，讓大家一起舉手做公益。

(中時 )