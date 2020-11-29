台北市文山區今早驚傳女子墜樓事故，一名女子墜落在木柵路三段一處公車站牌前，由於該路段屬於木柵繁華路段，時間又是週日上午，當時許多民眾在站牌等公車，或是到附近買早餐，直擊這起事故，全都嚇呆，還有民眾在臉書社團留言，指老公剛買完早餐從速食店走出來，差10秒鐘就會被壓到。

有網友在臉書社團《木柵社團》貼出一張警方封鎖現場照片，指出疑似有人墜落公車站牌前。眾多木柵網友嚇壞留言回應：「早上老公經過，趴在那，阿彌陀佛...阿彌陀佛....」、「我一早聽到警鳴往窗外看...嚇到」、「早上老爸老媽看到了......等公車的人都嚇壞了」、「若您或身邊的人有遇到心理困擾，目前各縣市政府衛生局社區心理衛生中心都可以提供或轉介心理諮詢的服務，亦可撥打衛生福利部安心專線(0800-788-995，請幫幫救救我)提供24小時免費心理諮詢服務，或撥打生命線1995及張老師1980，亦可提供適當的心理支持。」。

還有一名女網友表示，老公剛買完速食走出來，再晚10秒就會被壓到，當場聽到砰的一聲，回頭一看只距離他5步遠。

據了解，該名婦人疑獨居，獨自一人到頂樓，警方調閱大樓監視器，初步排除有外力介入，現正透過鄰居聯繫家屬，調查墜樓原因報請檢察官相驗。

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