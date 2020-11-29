《ESPN》知名球評史蒂芬史密斯近日在節目上，把「小皇帝」詹姆斯與柯瑞擺在一起比較，結果史密斯認為柯瑞是比詹皇更棒的隊友，因為柯瑞更加無私，「談到無私這點，我沒看過哪隊領袖的無私等級能比柯瑞更高，他的無私沒人能比！」

「我想跟大家解釋一下柯瑞的無私，跟詹姆斯、魔術強生等球星的區別，」史蒂芬史密斯表示，「詹姆斯是有球權的人，也是製造錯位與喊出戰術的人，魔術強生跟他很類似，他們傳球給隊友，看來能讓隊友變得更優秀，也保障他們數據。」

「至於柯瑞呢？讓人驚訝的是他能幫助隊友在距離籃框15呎的地方被放空，因為他會在距離籃框25呎地方遭到包夾，」史蒂芬史密斯說，「隊友出自本能把球傳給柯瑞，因為他太出色了，他讓每個隊友變成傳球好手，我沒見過這種球員。」

儘管柯瑞與詹姆斯、魔術強生都屬於相當無私的球星，可是詹姆斯與魔術強生的無私程度，比較能在數據上面呈現出來，反觀柯瑞的無私，似乎比較讓人難以發現，起碼隨著柯瑞在新球季即將滿血復活，球迷可在場上觀察一下他到底有多無私。

(中時 )