海巡署28日獲報有海龜陳屍岸際。而海巡指出，今年接獲24起海龜救援，其中26隻海龜不幸身亡，2隻成功救回。（圖／海巡署提供）

海巡同仁一一為死亡海龜進行尺寸丈量，經研判三隻海龜皆已長大。（圖／海巡署提供）

海巡署28日獲報有海龜陳屍岸際。（圖／海巡署提供）

國內新冠疫情稍解禁，國內各地觀光人潮暴增。墾丁後壁湖餵魚區昨（28日）經民眾發現有3隻海龜趴臥在岸邊，令人遺憾的是海龜均已死亡。海巡署獲報後隨即到場處理，聯繫國立海洋生物博物館協處後，評估後確認為保育類綠蠵龜，其中1隻因腐敗狀況嚴重已就地掩埋，另2隻則帶回海生館解剖研究死因。

海巡署指出，南部分署第六岸巡隊於28日下午接獲民眾通報，在屏東縣後壁湖餵魚區岸際發現3隻死亡海龜，海巡人員隨即聯繫國立海洋生物博物館及屏東縣政府農業處動物保護及保育科到場協處處理。

經海生館事務助理吳先生研判後，確定3隻均為已長大的保育類綠蠵龜；屏縣府動保科陳技士則表示，其中1隻海龜身軀已腐爛無法確認死因，因此請海巡同仁就地掩埋，另2隻海龜則帶回海生館解剖，詳細探究死因。

對此，第六岸巡隊表示，今年以來執行海龜救援案共計24件，共計26隻海龜死亡，2隻救回。海巡亦在此呼籲民眾共同重視海洋保育議題，珍惜資源不亂丟廢棄物，才能降低海洋生物誤食人造廢棄物的機會，如發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可透過「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理。

(中時新聞網)