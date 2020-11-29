網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

政府執意開放進口美國萊豬、不予中天新聞台換照等錯誤施政，導致蘇內閣施政滿意度瀕破5成，傳民進黨內部對2022大選情勢很不樂觀，有媒體報導，為挽救選情，綠營有意推派桃園市長鄭文燦選台北市長，新竹市長林智堅參選桃園市長，衛福部長陳時中則是力戰新北市長侯友宜。有網友看到這名單，大喊民進黨是智障嗎，若人選真是如此，民進黨將會再次複製2018大敗。

據《風傳媒》報導，由於民進黨內政問題隱憂已然浮現，黨內為挽救2022選舉，擬推派鄭文燦和林智堅參選台北市長和桃園市長，但是若鄭林兩人參選，勢必要提早遷戶籍，等於無法完成第二任任期，更讓市民聯想到前高雄市長韓國瑜落跑去選總統的情形發生，因此遭各方強烈質疑。至於新北市長部分，黨內有人士認為，陳時中是最佳人選，主張讓其力戰侯友宜。

不過，批踢踢網友一看到這名單，震驚大喊「智障逆~~怎麼一直有這種新聞？蔡英文要複製2018逆？」、「民進黨哪個北七叫總統侯選人去選市長」、「要掰比較像樣點，為何不掰鄭文燦去新北？這篇編輯的唬爛」、「怎麼不是鄭文燦去新北？」、「萊豬事件，陳時中已經廢了」！

鄭文燦面對任期將屆滿，不時傳出入閣，準備2024總統大選，還是參選台北市長等議題，他笑言：自己還在擔任市長，會專心市政。至於林智堅則在9月接受採訪時否認將跨足其他縣市首長，並透露任期結束後只想休息回家陪孩子。

(中時新聞網)