中信兄弟吳東融獲得味全龍擴編選秀挑中，明年在球場上再見到他就要改穿龍隊球衣了，今日他和江坤宇一起出席黑豹旗冠軍戰擔任開球來賓，這也將是他最後一次代表兄弟、穿兄弟衣服出席活動，他笑說今天心情平穩，但想到過去5年在兄弟的日子，最捨不得的還是和隊友的感情。

吳東融今日穿著兄弟外套出席黑豹旗活動，他透露今天平常心，也沒有想太多，說起老東家還是滿滿的感謝，「兄弟5年來的照顧，沒有他們就沒有機會踏入職棒環境，很感謝兄弟球團。」

回顧這5年，吳東融最不捨的還是和隊友一點一滴建立起的革命情感，「5年來一起風吹日曬滿多回憶，好與壞都有，很可惜沒有辦法在兄弟替他們拿到總冠軍。」吳東融祝福隊友們接下來一切順利，「雖然不是隊友了，但大家都是好朋友。」

味全龍去年擴編選秀選到前中信兄弟隊曾陶鎔，兩人也有聯絡過了，「陶鎔那天就發IG了啊，有告訴我一些過去要注意的地方、新環境需要注意的事，去那邊也一起加油。」此外「龍狀元」王維中也有私訊打招呼，「跟維中從小就認識，關係還不錯，高中、大學後遇到都有打招呼。」

味全龍總教練葉君璋先前曾表示，希望吳東融能到龍隊擔任內野指揮官，帶領年輕學弟們在一軍奮戰，吳東融到龍隊後將有不同任務，「味全選到我一定有我要做的任務，包含貢獻自己價值、帶領學弟，在兄弟也有學弟要指導，包含我自己也是學弟，向思齊、智勝、勝偉、和哥（陳江和）教導我的經驗複製下來，學弟他們第一年打職棒，經驗一定比較不足，盡我所能一起交流。」

(中時 )