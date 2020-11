美國總統川普在各州的司法戰接連受挫,27日他的律師團才遭聯邦上訴法院駁回訴訟,更遭到嚴詞洗臉,指出指控選舉不公不能隨便講講,甚至律師團要求威斯康辛州部分地區重新計票,反讓拜登領先幅度擴大,對此,川普昨(28)日仍聲稱掌握大量證據,宣布將持續上訴。

綜合美國《新聞週刊》(Newsweek)、英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,27日川普團隊試圖翻盤選舉結果的目標一連遭遇2大挫敗,以私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)為首的律師團,先前在賓州聯邦地方法院提出讓700萬張郵寄選票失效的訴訟,遭共和黨籍地方法官嚴詞抨擊律師團沒有提出好理由及證據且錯誤百出,讓訴狀看起來就像「科學怪人」,律師團隨後再向美國聯邦第三巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Third Circuit)上訴,沒想到上訴法官畢巴斯(Stephanos Bibas)的批評更直白,指出「自由、公平的選舉是民主的命脈」,「指控不公平是相當嚴重的指控,聲稱選舉不公並不代表選舉真的不公」,痛斥川普團隊要拿出「具體證據」、然後證明。諷刺的是,畢巴斯當年還是由川普任命的。

除此之外,川普團隊花費300萬美元在威斯康辛州提告,要求戴恩郡(Dane County)及密爾瓦基郡(Milwaukee County)重新計票,結果密爾瓦基郡的計票結果反而讓拜登多出132張選票。

儘管遭法官嚴詞洗臉,川普仍不死心,昨日在推特回嗆已經做好「具體指控」,「在威州掌握大量證據,有些人就是不想看到,他們不想要拯救我們國家的任何事發生,真令人傷心。」

他說在賓州案子中掌握的選票證據遠多於8.1萬張選票差距,「這個案子有很多舞弊和非法事情,文件即將完成,我們將會上訴!」

另外有關威斯康辛州的重新計票結果,川普也顯得泰然自若,他在推文中說要求威州重新計票並不是要揪出錯誤,而是要找出有人非法投票,他更預告當重新計票完成後,律師團將會在30日或12月1日提起另一起訴訟,「我們發現許多非法選票,等著看!」威州戴恩郡預計今日完成重新計票。

(中時新聞網)