陳美鳳外型保養得宜，獲封「台灣最美歐巴桑」封號，美麗外型還登上英國媒體。近日她在instagram曬出全身照，前凸後翹的好身材連黃小柔都眼冒愛心。

陳美鳳常常在社群網站分享生活，日前PO了兩張工作照，寫道：「你喜歡今天的自己嗎？我很喜歡」畫面中，她頂著俏麗短髮，身穿斜領白色緊身長T，不僅襯托傲人上圍，連內在美顏色都隱約露出，配上穿著短褲和膝上靴的美腿，辣曬白皙的絕對領域。

火辣身材讓大批網友的眼睛吃足冰淇淋，紛紛盛讚：「姐好漂亮我愛你」、「太有活力了」、「長腿美女」、「身材好美，穿著好好看」、「美的冒泡」，藝人黃小柔也誇：「這身材……」並附上三個眼冒愛心的表情符號，女星張家瑋與樓心潼更當眾告白：「我喜歡你。」

陳美鳳年過半百，身材卻沒留下歲月痕跡，她曾透露因為工作的關係常常需要吃外食或便當，但通常太過油膩且蔬菜量不夠，所以她平常會少吃油炸物、加工品和罐頭，喜歡攝取新鮮的魚和蔬菜，早餐吃最飽、午餐吃剛好、晚餐吃最少，過了晚上八點就不再吃任何東西，每天喝足夠的水分，在家時會在陽台邊和寵物犬妞妞一起做運動，不只促進新陳代謝，也能維持輕盈的體態。

(中時新聞網)