多數影星、相關從業人員視奧斯卡金像獎為生涯至高榮譽肯定，也相信評審委員兼具專業與誠實，才選出每年的得獎者，但似乎曾經有人拿獎卻不被信服，例如1998年的奧斯卡影后葛妮絲派特洛，就被奧斯卡遺珠女王葛倫克蘿絲直言拿獎「很沒道理」。

今年73歲的好萊塢實力派女星葛倫克蘿絲，今年在Netflix推出的電影《絕望者之歌》再現精湛演技，被認為很有希望角逐2021年奧斯卡最佳女配角獎，事實上葛倫與奧斯卡的「有緣無份」不輸李奧納多，她曾3度入圍奧斯卡最佳女配角獎、4度入圍奧斯卡影后，但7次通通槓龜，是尚存在世的「奧斯卡遺珠女王」最高紀錄保持人。

而葛倫克蘿絲這回被說有望爭取小金人入袋，因此「槓龜傳說」又被拿出來討論，她近日在ABC NEWS的單元〈Popcorn〉中，與劇評家Peter Travers對談，表示真心覺得自己的表現能被同業注意到，還因此獲得提名入圍，感受上跟成為得獎者一樣美好，而表演有百百種，覺得不同種類被擺在一起做比較並爭強弱，其實不太能認同。

葛倫克蘿絲認為葛妮絲派特洛當年打敗《中央車站》的費南妲，拿下奧斯卡影后「很沒道理」。(圖／達志提供)

葛倫因此提到了「小辣椒」葛妮絲派特洛，她在第71屆奧斯卡頒獎典禮上，以《莎翁情史》奪得影后，葛倫鬆口直言，葛妮絲擊敗當年在《中央車站》中飾演女主角貢獻出色演技的費南妲蒙特內哥羅，「我是覺得，什麼？！這個…很沒道理啊」。

事實上，費南妲蒙特內哥羅是巴西資深影后，在片中的演出也是公認的精湛，推測當年敗北，一來是好萊塢可能很多人不知她是誰，爭取票數上弱勢了點，加上當年《莎翁情史》團隊，還有金牌製作哈文溫斯坦運籌帷幄著，成為葛妮絲派特洛的勝出關鍵，葛倫也認為即使演出很棒，但也要看有沒有帶起熱潮，公關方面做得好不好等，她委婉表示只能用哲學一點的角度來看待這件事，但對於自己能多次做出讓同業認同的表演，感到很驕傲。

(中時新聞網)