國民黨主席江啟臣29日上午參加台中市黨慶活動，針對12月份是否再度號召上街？江啟臣說，決定權並不在在野黨，「是不是上街頭，決定權在執政黨」，民進黨能不能真正回應民意的訴求，才是決定的主因；他呼籲1122已經有好幾萬人上街，執政黨如果一意孤行，持續對民眾的聲音選擇聽不到、看不見、把在野黨當塑膠，他認為民眾的怒吼有很多不同的形式，國民黨會尊重人民。

針對國民黨青年團長日前發言？江啟臣指出，國民黨是一個包容、多元的政黨，不同的意見都可以討論，現在黨內最大共識就是扮演一個稱職的在野黨；反映民意、監督政府，把監督政府的事情做好就是國民黨現在最重要的事情。

立法院朝野攻防登外媒版面，江啟臣說，他昨日第一手看了很多外媒報導，包括法新社、美聯社、日本通訊社、BBC、CNN等主流通訊社，以及一些主流外國媒體報導包括英國媒體衛報等，基本報導內容都算平衡。他呼籲執政黨與民進黨的朋友們不要惡意的帶風向、扭曲事實。

江啟臣指出，國會裡的這些攻防都是很正常的，從國外媒體的報導內容中更可以看出；凸顯的就是台灣民眾對於開放萊豬這件事情並不同意，而且是高度的反對，他也請大家仔細去看這些外媒報導的內部內容。

有關民進黨認為江啟臣邀約蔡英文總統辯論萊豬政策，無法與當年ECFA類比？江啟臣表示，萊豬跟ECFA當然是不一樣的議題，但都是國家的重大政策議題，也是民眾高度關心的議題；民進黨過去也曾經在野，應該知道民意在哪裡，不要選擇逃避、迴避民眾所關心的重大政策議題。

江啟臣強調，前天民調再次凸顯有高達六成七甚至更高的民意支持應該公投，甚至民眾也會去公投，代表民眾高度關心。基層里長也呼籲蔡總統勇敢站出來辯論，讓真理越辯越明，也讓蔡總統有機會清楚地跟民眾說明，為什麼8／28要做這麼一個重大的決定？蔡總統應告訴人民所謂的國家利益是什麼？國民黨了解民眾所認為的國家利益是人民的健康，沒有健康也沒有國家利益。

(中時 )