新北市長侯友宜出席新北市家扶中心歲末園遊會。（王揚傑攝）

新北市家扶中心今（29）日在板橋第一運動場前廣場舉辦歲末感恩聯歡園遊會，獲選新北市家扶「自強家長」的單親媽媽方怡閔也帶子女在現場擺攤，方怡閔的女兒被診斷罹患罕見疾病AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症），醫生判定恐難活過5歲，但她帶著女兒四處求醫，也曾在白沙屯媽祖遶境時，在媽祖鑾轎前下跪祈求，如今女兒已經7歲，不但可上學，身體機能也一天天進步。

方怡閔說，雖然日子很辛苦，但從未放棄希望，母子三人就像是黃金鐵三角，每天都過得非常幸福。

新北巿家扶今天的園遊會，眾多愛心企業與團體同設百餘個攤位共襄盛舉，吃喝玩樂應有盡有，新北市長侯友宜也到場響應，表達對家扶中心的支持，並感謝各企業與單位的愛心捐助。

侯友宜表示，家扶中心走過50幾年，新北市很多的寄養家庭、兒少的服務都靠家扶中心的幫忙，愛的力量有多大，社會、國家的力量就有多大，謝謝家扶中心一路走來陪伴這些孩子們成長，大家一起努力，讓新北市成為一個祥和進步的城市。

家扶中心表示，今年受到疫情肆虐，不只衝擊經濟，連帶讓社福團體的捐款也大幅縮水，所幸還是有非常多企業、團體願意支持家扶，讓這場園遊會能夠順利如期舉辦。

新北市長侯友宜出席新北市家扶中心歲末園遊會。（王揚傑攝）

(中時 )