「星爺」周星馳最近被10年前分手的舊愛于文鳳一狀告上法庭，主因是指控周星馳曾說要分她約2.6億台幣的佣金，但之後沒實現，先前「向太」陳嵐也曾諷刺星爺看起來很厲害，實際是個貪小便宜的人。然據港媒報導，莫文蔚過去曾公開力挺星爺，指他是喜歡請人吃飯的人，「田雞」田啟文也說曾收過星爺送的禮物T恤，雖後來被星爺反要求請客，田啟文仍很開心，「大家高興就好」。

向太前幾年多次砲轟周星馳，去年她上《我家小兩口》時，被主持人大張偉問有沒有認識看起來很強、很硬漢，但遇到事情時秒露出缺點的人？向太就秒回：「周星馳」，並回憶有次有金主請大家玩飛行傘，周星馳見是免費就自告奮勇上陣，飛起來後嚇到，狂飆髒話，「反正有人給錢，他就貪小便宜」。

「田雞」田啟文和莫文蔚都力挺周星馳。（圖／中時資料照片）

但周星馳在藝人朋友間的評價也不是一面倒的小氣，據《香港01》報導，前緋聞女友莫文蔚就曾說周星馳喜歡請人吃飯，兩人合作時沒問題，《少林足球》中的「豬肉佬」楊能也說最喜歡跟周星馳打桌球，因為知道打完球對方總會請客，「他去的地方都不會差」，還自曝有次誤打誤撞參加他們家庭聚會，席上有星爺的爸媽、姊姊、妹妹、妹夫，僅有他一個外人。

「田雞」田啟文則分享，有次很榮幸收到周星馳送的T恤，周星馳見他超開心，虧：「那要請吃飯啊！」雖然田啟文後來又花了幾百塊港幣請客，但他不在意，笑說：「不過無所謂啦！大家開心」。

(中時新聞網)