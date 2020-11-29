Jake Paul knocks out Nate Robinson 😱



pic.twitter.com/nIrzB90t92 — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) November 29, 2020

NBA灌籃王奈特羅賓生(Nate Robinson)29日上擂台打拳擊，他與Youtube名人傑克保羅(Jake Paul)交手。本來這場被安排在當晚主賽(泰森對小瓊斯)之前暖場，結果是鬧劇一場，羅賓生被痛打一頓之後，在第2回合遭KO倒地不起而落敗。

36歲的羅賓生雖然體能勁爆，畢竟是拳擊門外漢，他一開賽就出拳亂打，然後兩人不斷擒抱，遭到裁判警告。傑克保羅先前已拿到職業拳擊手資格，羅賓生的亂拳只壓制了他很短的時間，保羅先後兩記右拳打得很重，第2拳將羅賓生打倒。羅賓生勉強在9秒鐘起身。

第2回合兩人繼續扭打，拉開距離之後保羅再送出一記右重拳，羅賓生仍是倒地9秒起身，此時他可能意識不清了，不應該打下去。裁判讓比賽繼續，羅賓生出拳時暴露臉部，被傑克保羅右拳正中，這次他連爬都爬不起來了。第2回合剩下1分半鐘時結束比賽。

雙方其實無冤無仇，歸根究柢是今年5月時，羅賓生向八卦媒體TMZ吹噓自己是頂級運動員(3屆NBA灌籃大賽冠軍)，想要轉換跑道去打拳擊，並指名挑戰傑克保羅，表示這是傑克保羅揚名立萬的好機會。兩人就因這些垃圾話打起來，最後保羅不費什麼力氣就收拾了羅賓生。

(中時新聞網)