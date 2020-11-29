桃園市長鄭文燦29日出席「Happy Play玩變公益嘉年華」，針對獨派大老辜寬敏28日對鄭文燦選總統，說「現在說太早了」，鄭回應，尊重長者的話。另對對於有傳聞鄭文燦選台北市長、新竹市長林智堅選桃園市。他說，做市長要專心，媒體不用急著幫他找工作。

辜寬敏28日出席獨派團體台灣教授協會舉辦的餐會，因鄭文燦也到場。辜受訪時被問到，鄭文燦選總統，支不支持？他說，「到時再說嘛，現在說太早了。」但提到有無支持副總統賴清德，辜寬敏則說「我是支持他這個人。」鄭文燦對此受訪，他說，28日沒有聽到辜老的話，但每個長者的話都尊重。也強調「做市長要專心、不要分心。

另外有網媒指2022年地方選舉民進黨選情不樂觀，是否要由鄭文燦參選台北市長，林智堅參選桃園市？鄭文燦再次強調做市長要專心，不必急著幫他找工作。他說，被點的下個工作太多了，現在最重要的是疫後的經濟振興。他擔任市長，就是把市長的位置做好。「有很多的政治話題，讓我們花太多的時間是不值得的。」

(中時 )