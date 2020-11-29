法新社報導，美國賓州最高法院今天駁回總統川普支持者針對大選結果提出的又一項法律挑戰，更進一步拉低川普原本就近乎不可能的翻盤機率。

根據賓州開票結果，拜登以8萬1000票差距勝出。共和黨人提出的訴訟，尋求讓法院宣布賓州郵寄投票無效，或廢棄所有選票，讓賓州立法機關決定贏家。

賓州最高法院一致駁回上述兩項申訴，還說第2項申訴是「要法庭剝奪在這場大選中投票的690萬賓州人權利」。

共和黨人提出的訴訟主張，2019年允許郵寄投票的賓州法律違憲；但法官表示，他們是在11月21日提出挑戰，也就是該法已實施超過1年、選舉結果「似乎顯而易見」後遞出，挑戰時間太晚。

賓州官員11月24日確認拜登在該州贏得勝利，共和黨人這項訴訟是想阻止賓州確認大選結果。

川普陣營先前已提出長串類似挑戰，其中包括前一天遭聯邦上訴法院駁回、川普宣稱大選不公的訴訟，川普陣營也在那項訴訟中，要求法院凍結拜登在賓州的勝選結果，但遭到拒絕。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1091129

(中央社)