12月1日起，3項交通新制上路；其中，接送未滿7歲兒童上、下車，在禁止停車的黃線臨時停車不受3分鐘限制，但不包含等待時間。

交通部6月10日公布新修正的「道路交通管理處罰條例」，調高汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛的罰責；接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制；交通違規案件舉發期限由3個月縮短為2個月等規定，行政院核定12月1日起施行。

交通部日前配合完成修正子法「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」及相關施行前準備。

新規定中，增加接送未滿7歲兒童上、下車，臨時停車不受3分鐘限制。

交通部為減少執法爭議，已與內政部警政署共同制訂執法認定原則，並請警政署轉知所轄警察機關進行相關執法教育訓練。

交通部說，原本就有對接送行動不便之人上、下車，不受臨停3分鐘限制的規定，現在擴大適用對象至未滿7歲兒童，但不受3分臨停限制僅限於接送期間，不包含等待時間；至於紅線部分，仍禁止臨時停車接送上下車，但是在沒有妨礙其他人、車通行的情形，則可視個案具體事實，可免予舉發。

交通部針對汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛的罰鍰，提高上限，由新台幣9000元提高至1萬8000元。

交通部說，加重罰鍰，是為了降低行駛中車輛裝載物掉落造成道路交通事故的風險，同時提高貨物運送人員及駕駛人對於貨物的裝載固定、捆綁方式應有的基本知識及安全駕駛的觀念。（編輯：管中維）1091129

(中央社)