在首位洋將狠投率先抵台接受14天防疫隔離後，新竹攻城獅第2名洋將，擁有NBA打球資歷的朱利安·雷特(Julian Wright)也於28日傍晚抵達台灣，雷特目前33歲，為美國籍球員，身高6呎8吋(約203公分)，主打位置為大前鋒與小前鋒。

在2007年NBA選秀第13順位被紐奧良黃蜂(鵜鶘前身)選中的雷特，在NBA生涯效力過鵜鶘、暴龍等隊，共出賽231場，留下3.9分、2.3籃板與近5成的投籃命中率。離開NBA後，雷特也陸續挑戰過多個歐洲聯賽，擁有超過10年的海外征戰經驗，球風以背筐、禁區衝搶二次進攻為主，近年來也漸漸培養出面筐進攻能力，是位貨真價值的禁區破壞者。

攻城獅球團也取了專屬中文名：朱利安「雷」特，總經理高景炎認為雷特過去在NBA時期以勁爆體能為他的招牌，常在禁區給予對手重擊，就如同打雷一般，所以為他取了雷特的中文名，期許他能持續展現強大破壞力。

雷特將前往防疫旅館進行14天的隔離檢疫，預計將於12月26日主場開幕戰前兩周正式投入球隊訓練，他也透過短影片向攻城獅獅群們與獅紫軍們喊話：「很高興能來到台灣打球，我已經準備好且迫不及待要在球迷面前大顯身手，我也事先看過球隊頻道影片，發現球隊中有不少年輕且具備天份的球員，很期待跟你們聯手捍衛新竹主場！」

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(中時 )