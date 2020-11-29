佑統企業董事長吳金龍（左）代表捐贈加大尺寸輪椅給童綜合醫院。（王文吉攝）

童綜合醫院副院長吳肇鑫（右）回贈感謝狀，感謝佑統企業的熱心公益。（王文吉攝）

佑統企業捐贈童綜合醫院10台加大尺寸輪椅。（王文吉攝）

為提供行動不便者方便就醫，童綜合醫院於各入口處與病房區域提供輪椅借用，立法院副院長蔡其昌助理日前就醫時，發現均為一般尺寸，體型大的民眾不便使用。蔡其昌得知後引介佑統企業捐贈10台大尺寸輪椅，座寬加大到55公分，讓大體型病人就醫更加舒適與安全。

童綜合醫院提供借用常見的一般尺寸輪椅，座寬約44至48公分。蔡其昌引介佑統企業捐贈大尺寸輪椅，吳金龍董事長訂製10台特殊尺寸的輪椅，座寬加大至55公分，服務有需要的大體型病人，讓就醫過程更加舒適與安全。

吳金龍回憶，當年妻子生產時因為胎盤早期剝離，婦產部主任簡陳榮半夜飛奔至產房緊急手術，挽救妻兒生命；感謝蔡其昌副院長與清水服務處人員的牽線促成，有這個機會回饋並幫助更多病人，真的很謝謝醫護人員。

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，醫院不斷地引進人才與最新設備，提供民眾最優質的醫療服務。在以病人為中心的服務過程中，難免不夠周全，還好善心企業拋磚引玉，感謝佑統企業吳董事長善心義舉，一起照顧民眾需求。

(中時 )