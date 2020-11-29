民進黨在萊豬議題上剛愎自用，無視國民黨反應的民意反對，逼得國民黨在27日不得不發起「內臟亂鬥」，將立院搞得汙穢不堪，對此，資深媒體人黃暐瀚今(29)日在臉書上指出，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與民進黨政府中央應該要面對問題，「我們的政府應該要做到更多。」

黃暐瀚表示，實際上他並不反對進口美豬、萊豬，但政府應該要做到的是讓肉品可以落實「標示萊劑」，因為他自己也不希望吃到含有萊劑的肉品。政府應該要做到更多，但是我們面對美國卻是步步退讓，不敢爭取、不敢要求，彷彿任何可能激怒美方的動作都不敢做。

黃暐瀚指出，蔡英文可以做到更多，不僅僅是應該接受國民黨主席江啟臣的辯論邀約，更應該主動找各個在野黨進行溝通，這不僅僅是蔡2010年的理念，更可以爭取國人對這個政策更多的認同。

蘇貞昌也應該為萊豬的進口公開道歉，黃暐瀚表示，若蘇可以虛心彎腰，承認自己「昨是今非」，並誠實告訴國人這是改善台美關係的必要作為，且在進口後努力爭取標示，為國人健康把關，那麼現在人民對政府的評價一定會大幅改觀。

(中時新聞網)