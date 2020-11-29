台灣世界展望會過去媒合企業資助弱勢兒少家庭修繕房屋，受限經費，只能小規模修理，最近首次聯結台積電公司資源，為一戶單親家庭翻修房屋，開啟雙方日後合作模式。

台灣世展會過去會評估受照顧的弱勢兒少家庭狀況，適時找資源提供修繕房屋，惟礙於經費有限，一直以來，僅止於小規模的門窗修理。

台灣世展會人員首次在房屋修繕專案聯結到「台積電文教基金會」與「台積電慈善基金會」資源，透過運作，引進台積電的資源與志工人力，對案家環境做更完善的整修。

「小慈」是世展會照顧的弱勢兒少，她與哥哥都還在念書，父親早逝，母親從事餐飲工作養家，還要照顧年邁臥床的爺爺，一家四口收入微薄，即使天花板早已殘破漏水，長年來無力整修。

小慈家在台積電提供資金與人力資源，並媒合施工單位，獲得較完整的修繕，提供弱勢學童一個更好的家。小慈母親感謝大家幫忙「以後下雨不用擔心漏水了，孩子讀書也有充足光源」。

台灣世展會南區共照顧2100位弱勢兒少，小慈家只是冰山一角，這次趁歲末時節，再媒合台灣雷射鈑金發展協會贈送紅包助學，呼籲企業公同響應加入幫助貧困兒少家庭。

(中時 )