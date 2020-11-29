疏運北返人潮 高鐵今晚加開1班車 13:512020/11/29 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵今晚加開1北上列車。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵公司今日宣布，晚間將自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，加強服務旅客週末北上之旅運需求，歡迎多加利用。 高鐵公司檢視旅客訂位狀況，決定於29日加開北上8862車次19時10分自左營站發車，21時35分抵達南港站。 (中時 ) #高鐵 #北返 #左營 #疏運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 157路國道公車延駛至大甲頂店 便利居民省接駁 14:462020/11/27 寶島 看好貨運、商旅需求 星宇元月開吉隆坡航線 04:102020/11/28 財經要聞 12月起 未戴口罩禁入雙鐵、捷運站 04:102020/11/28 焦點要聞 首批出口歐洲的陸製特斯拉運抵比利時 12:022020/11/28 財經 秋冬防疫專案12月1日起 未戴口罩禁入雙鐵車站 13:412020/11/27 生活 單手騎車23秒遭檢舉開罰1萬2 法官判撤銷：駕駛過程平穩 15:512020/11/28 社會 星宇開航不停歇 明年1月開航吉隆坡 11:172020/11/27 生活 旗山廢爐碴2／萬大清運進度嚴重落後 一場大雨揭露5個月只處理1成量 22:182020/11/28 政治 嚴防疫情升溫！12月起進臺鐵範圍必須戴口罩 16:092020/11/27 財經 BBC稱台灣國會惡名昭彰 林為洲開1條件：願意向國人道歉 10:352020/11/29 政治 生活熱門新聞 全聯神級夜市美食買1送1 內行人爽喊：已吃8盒 - 生活 全聯架上驚見湯麵神配料她手刀搶購 網大讚識貨：30年吃不膩 - 生活 猴子機車狂打「豆漿」下秒一口吞 車主全程目睹崩潰 - 生活 冷空氣接力報到 下波更強 氣象局：濕冷一周 - 生活 大家都喝錯！養樂多到底該怎麼喝 業者親回應：這樣喝才正確 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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