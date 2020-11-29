台灣高鐵公司今日宣布，晚間將自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，加強服務旅客週末北上之旅運需求，歡迎多加利用。

高鐵公司檢視旅客訂位狀況，決定於29日加開北上8862車次19時10分自左營站發車，21時35分抵達南港站。

(中時 )