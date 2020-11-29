秋冬專案12月1日上路，海外國人返台將檢付登機前3天的PCR陰性證明，但有不少國人擔憂，若取得報告後班機延誤或取消，是否就無法返國？陳時中今天解釋，若是因為班機取消屬於不可抗力之因素，因此國人若已取得陰性報告，就不用重新再進行檢驗。

近期國內境外移入確診個案越來越多，加上秋冬專案12月1日上路，許多國人擔憂這幾天將有不少旅外返鄉潮引發的大量確診病例，衛福部長陳時中今天也表達擔憂，認為秋冬專案上路前的確診潮不可免，但我國的醫療量能相當充沛，會持續嚴陣以待。

陳時中今天出席「罕見疾病獎助學金頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪時談到最近突然驟升的境外移入疫情，表示擔憂在秋冬專案上路前，會有許多海外國人的返鄉潮，加上最近適逢國外許多節日放假，因此人數較多的確診應不可避免，指揮中心對此會持續提高警覺。

輝瑞與德國藥廠BNT合作的新冠疫苗近期傳出好消息，英國已預計將於本周核准使用，12月7日開始接種，不過陳時中對此卻表示未掌握，「我想這只是現在的一個傳言，我目前倒沒有得到這樣的訊息。」並未透露國內將於何時開放接種。

(中時 )