麗寶樂園耶誕花車遊行由高蹺耶誕老人帶頭出場，帶領耶誕精靈帶來精彩舞蹈。（王文吉攝）

麗寶樂園耶誕花車遊行由高蹺耶誕老人帶頭出場，帶領胡桃鉗士兵帶來精彩舞蹈。（王文吉攝）

全台最大耶誕燈光秀點亮台中！雪花、麋鹿，還有聖誕老人駕著雪橇飛越夜空。（王文吉攝）

麗寶outlet12月4號起將有聖誕老人出現在建物外牆，拍照上傳臉書即可獲得好禮。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶官網推出雙人樂園門票＋烤雞聖誕餐套票只要1599元，12月3日正式開賣。（王文吉攝）

耶誕節即將到來，麗寶探索世界遊樂園推出結合特技的耶誕遊行，官網商城限定「雙人耶誕饗宴套票」可品嚐美味烤雞，麗寶OUTLET MALL還有耶誕老人背著禮物爬上外牆的可愛造景，麗寶福容大飯店則有雪球大戰、耶誕彩蛋DIY、耶誕造型襪DIY，全台最大摩天輪12月7日起推出耶誕燈光秀，耶誕老人駕麋鹿雪橇飛越夜空。

最受大小朋友喜愛的麗寶樂園耶誕花車遊行，今年由高蹺耶誕老人帶頭出場，帶領著胡桃鉗士兵、舞動彩帶的耶誕精靈帶來精彩舞蹈，重頭戲則為會放出下雪魔法的雪花車，搭載著展現軟骨特技的表演者，於移動花車上展現高難度演出。

麗寶樂園12月3日起官網推出「雙人耶誕饗宴套票」包含探索世界全票2張，還有美味的耶誕烤雞、炸物拼盤、布丁、飲品，吃美食還能玩樂園，雙人價1599元，限官網商城販售。

擁有義大利芬諾港、科莫湖造景的麗寶Outlet響應耶誕佳節，特別在建築外部設計了耶誕老人爬上外牆的造景，可愛又逗趣，合照並上傳麗寶Outlet臉書還可以拿好禮。

另12月19、20、26、27日將舉辦「歡樂耶誕遊行」派對，一路從綠地廣場到科莫湖將有精彩遊行表演，邀請大小朋友穿著耶誕打扮，在充滿歐風氛圍的造景中感受耶誕歡樂氣氛。

麗寶福容大飯店12月25至27日推出麗寶假期7999元起，含一泊二食玩樂園，自助早餐、順園日式料理御守套餐、探索世界雙日門票、同樂券。活動期間推出房客耶誕特別活動，雪球大戰趣味活動、耶誕彩蛋DIY、耶誕造型襪DIY，只要把耶誕襪掛在房門口，晚上還有耶誕老公公去送禮物。

全台最大摩天輪天空之夢，推出有耶誕佈置的驚喜車廂，最適合網美拍照打卡，12月7日起摩天輪更會點亮耶誕主題燈光秀，不但有俏皮耶誕老公公、麋鹿、雪人、耶誕樹，還可以看到耶誕老人駕著雪橇飛越夜空，共10種圖案、每60秒一個循環，呈現濃濃節慶氛圍。

(中時 )