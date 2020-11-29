交通部台鐵局推動民眾攜帶自行車搭乘鐵路的服務，29日交通部長林佳龍踏勘路線，從苗栗縣大山火車站騎自行車到後龍火車站。面對觀光局將升格為觀光署，林佳龍表示，要落實觀光主流化，把觀光圈產業聯盟整合起來，重要的是要有一個更有能量且可以帶頭的組織，目前已擬出草案，期許台灣邁向觀光大國。

政府推動組織改造，交通部觀光局擬升格為觀光署，林佳龍29日受訪指出，去年射出拚觀光三支箭，包括召開全國觀光發展會議、制定觀光政策白皮書，以及觀光局改制為觀光署，目前行政院組織改造已經納入，並擬出草案。

林佳龍說明，除了要落實觀光主流化，整合觀光圈產業聯盟，重要的是需要更有能量，可以帶頭的組織，讓未來不管在層級、組織、員額、預算、設立分署等，進行跨管處合作。

他說，對遊客來說不是以行政轄區作為旅遊考量，期盼觀光署實現去年提出的觀光三支箭，讓箭射到靶心，而台灣在面對嚴峻疫情，成為受國際肯定的防疫大國，下一步就是要邁向觀光大國，目前成立的時機正好。

另，因應元旦連假的旅遊車潮，林佳龍鼓勵時間、路線、載具分流，同時也要做到在地有腳。他指出，南迴鐵路電氣化通車有優惠半價，南迴公路也已經拓寬，要去宜花東部也可以從高雄、屏東，且國5在過去連假疏運累積很好的大數據，甚至還有大客車專用道。

林佳龍呼籲民眾善用資訊平台1968、幸福公路等APP。

(中時 )