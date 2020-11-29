花蓮一名84歲的黃姓老農28日下午到農地耕作，遲遲未返家，家人擔心趕緊報案，警方摸黑前往現場發現，黃翁竟被發動中的耕耘機壓住無法動彈，因頭部嚴重傷勢導致氣息微弱，趕緊送醫急救，仍在今晨宣告不治，死因目前待警方釐清。

黃翁28日下午前往位在吉安鄉干城村的農地栽種農作物，沒想到晚餐時間仍未歸，家人擔心出意外，趕緊報案；吉安警分局南華派出所晚間8時許接獲報案，警方依據家人描述，摸黑前往找尋黃翁。

因農地鄰近溪床較為偏僻，車輛無法進入，且夜晚四處無光，警方徒步尋找，並在途中依稀聽到耕耘機發動聲音，循著聲響步行約150公尺終於發現黃翁，因胸部以上遭仍在發動的耕耘機後端壓住，因此動彈不得，警方見狀趕緊關閉耕耘機，並通知消防人員前往救援。

消防人員抵達現場後，立即將氣息微弱的黃翁從耕耘機下方救出，但黃翁疑似遭耕耘機輾過，造成頭部傷勢過重，送醫急救仍在29日清晨5時宣告不治；至於黃翁為何遭耕耘機壓住，警方表示，因農地四周無監視器，且夜晚無光，目前仍無法判斷原由，並將依法報請花蓮地察署辦理相驗。

(中時 )