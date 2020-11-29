台中市豐原區鎮天宮28日舉辦「新舊主任委員交接典禮」， 由蔡明宗接任主任委員，延續前主委擘畫的願景，帶領鎮天宮邁向更精進的階段。民政局副局長徐照山出席恭賀，並感謝鎮天宮所有委員長期協助市政的推動。

徐照山表示，鎮天宮主祀玄天上帝，最初由許姓村民在雲林麥寮出海捕魚時拾獲漂浮海上的神尊後，迎回豐原區繼續祭拜，並發起建廟，在歷任主委領導之下，信眾日增、香火鼎盛。

多年來秉持玄天上帝德被萬民的濟世精神，善用眾善信的捐助，落實社會福利並造福群眾，在地方上從事多項公益活動，累積了豐厚成就。並在今年新冠肺炎的疫情中，配合響應市府「宮廟防疫即時看」的服務，共同保護市民健康。

徐照山表示，市長盧秀燕上任以來，積極推動豐原區各項觀光建設，例如啟動全長560公尺的豐原公老坪登山步道改善工程，預計今年底完工，提供市民更優質的健行休憩步道；濱海自行車道大甲段及豐原大道四段自行車道也進行修繕工程，為市民打造更舒適的騎乘環境；市府也新建豐原轉運中心，預計2021年底完工，滿足民眾停車需求。

豐原鎮天宮興建於1984年，是豐原區重要的宗教信仰中心，長期辦理公益慈善事業，對教育的注重、文化的推動、社會的服務不遺餘力，藉由宗教團體與公部門的相互合作，相信一定能為社會帶來更多穩定的力量。

(中時 )