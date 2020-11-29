立法院日前再度爆發藍綠衝突，國民黨立院黨團為抗議萊豬進口，以豬內臟發動攻擊，讓議場滿地都是豬內臟，也因此鬧上國際版面。日媒報導，國民黨因為執政的民進黨政府要進口美豬，在立院丟豬內臟以示抗議，許多日本網友看到藍營立委丟豬內臟畫面，狠酸這就是台灣的文化水準？

國民黨27日在立法院丟豬內臟一事，先後登上美媒，韓媒等國際媒體。其中，BBC以「豬內臟亂飛！台灣立委美豬進口議題爭吵」標題報導這場朝野混戰，內容更指出，台灣國會藍綠爆發衝突並不令人感到意外，過去就曾上演揮拳，扯髮，丟水球，甚至用椅子互砸等混亂場面，「某種程度上，台灣的國會議場混戰已惡名昭彰。」

對此，日媒《東京電視台新聞（テレ東NEWS）》以「丟擲豬內臟！？台灣國會大混亂」為題，內容表示，由於民進黨政府放寬標準，允許含有瘦肉精的美豬進口，在野的國民黨為表抗議，在國會內大丟豬內臟以表抗議。

新聞畫面一出，震撼日本網友！日網友留言表示，「這是台灣的文化水準？」「豬是最大受害者」、「都沒想到清潔人員的辛苦嘛」、「為什麼可以在國會裡面都豬內臟啊？」「先不論好壞，新聞畫面好有趣啊」、「這個在野黨在幹麻啊」、「豬一定很難過，我是為了什麼而死的」、「食物要好好珍惜吧」、「在野黨水準之低似乎是世界共通的」、「我昨天才吃大腸鍋耶」！

(中時新聞網)