新竹市龍山綜合大樓長期閒置，市府特別將大樓2至4樓活化，規畫成以綜合性藏書為主的圖書館「龍山分館」，打造600坪大的閱讀山丘、共讀梯田、藏書森林，還有超吸睛的懸空書架，讓民眾宛如在林間優遊和閱讀，預計明年4月完工啟用。

市長林智堅表示，新竹市是有豐厚文化底蘊的古城，也是充滿年輕活力的科技城，家戶所得與創新能力在全國各縣市都名列前茅，值得更好的文教環境。

目前竹市已有香山、鹽水、金山、南寮等社區型圖書館，皆已陸續向教育部爭取經費改善閱讀環境，去年新建的動物園分館也成立，另外總圖書館、關東市場客家圖書館也都正籌備中。

龍山綜合大樓2-4樓總樓地板面積近600坪，原為市場、商場及辦公室，但卻閒置已久，成立龍山分館後，設計師以木架層板作為藏書森林，線條簡潔、通透而流暢，天花板則皆以綠色妝點，打造城市中的一抹綠意。

文化局表示，龍山分館藏書以綜合性為主，提供不同年齡層民眾共享，2樓規畫兒童閱覽區，區內營造山丘和梯田的山坡地勢，提供活潑的親子閱讀空間，書櫃間也有宛如林間的小空地與新書展示區。3樓提供民眾視聽閱覽、自修及討論的空間；4樓則為開架的藏書森林。

文化局指出，國家圖書館日前公布的「108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」中，新竹市榮獲整體閱讀力表現績優城市，市民每人平均借閱冊數4.3冊，蟬連非六都縣市民眾借閱冊數之冠，在在顯示新竹市是個愛閱讀的城市。

文化局同時表示，為提升閱讀環境，市府爭取經費投入8億元興建總圖書館，預計2022年底落成，要將閱讀與書香深耕新竹市每個角落。

此外，竹市目前也正推出「新竹市行動圖書館」APP，可線上預約還能直接用手機借書，另在動物園分館等11個據點提供「Hami Book電子書場域閱讀」服務，民眾可透過手機、平板電腦等智慧型載具，線上免費閱覽多達180種期刊、報紙及8000本書籍，未來還將在市區人潮密集的公共場所設置微型圖書館，讓市民隨時隨地徜徉書海，享受閱讀樂趣。

(中時 )