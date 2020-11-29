小瓊斯(左)試圖拉開距離打速度戰，但是未能如願。（路透）

泰森(右)出拳猛揍小瓊斯的身體。（路透）

小瓊斯(左)被泰森不斷擒抱，體力消耗較快。（路透）

#TysonJones is scored a draw! 👀



Mike Tyson agrees.

Roy Jones Jr not so much... 😂 pic.twitter.com/XgwOyyQx3W — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) November 29, 2020

「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)終於在29日回歸久違的拳擊擂台，與前拳王小瓊斯(Roy Jones Jr.)打一場特殊規則的表演賽。相較於每回合3分鐘，他們只打2分鐘，時限8個回合。最後不意外是一場「平手」。

開賽雙方刺拳試探後陷入扭打，泰森的幾發左拳命中對手，包括一記左勾拳。不過兩人體能確實不太夠，大部分時間都在扭打，泰森會在雙方擒抱之前與之後的瞬間出拳，命中率高，前幾回合都佔上風。小瓊斯想打速度戰，但泰森直直走向他擒抱，小瓊斯也沒有辦法。

泰森有幾拳打得相當重，鎖定小瓊斯的身體而不是頭部。比賽後半(第5回合)開始，雖然只打了很短時間，吃很多拳的小瓊斯略現疲態，一輪組合拳出去竟全數落空，被體力比較好的泰森追著而拉不開距離。

比賽末段，兩人積極換拳，泰森仍然是往小瓊斯的身體打，看來沒打算KO對手，反被小瓊斯搶到上風。小瓊斯開始挑釁泰森，泰森仍是利用擒抱瞬間偷打，兩邊都沒有倒地的情況下，8回合比賽結束！

這次雙方使用12盎司的拳套，對於擁有KO力量的泰森較吃虧。泰森打得很滿意，他說只要觀眾高興就好。小瓊斯表示他不太喜歡這結果，但被泰森的拳頭打中還是很痛。客觀來說泰森在比賽佔據主動與上風，應該是他贏。依照特殊規則，這場比賽沒有WBC官方裁判計分，終究只是不傷感情的表演賽。

(中時新聞網)