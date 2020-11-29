王可元（左）《記憶浮島》與陳禕倫組男男CP。（貴金影業提供）

王可元（右）《記憶浮島》深情撫摸陳禕倫。（貴金影業提供）

因詮釋《我們與惡的距離》殺人魔一角走紅的王可元，近來在話題國片《親愛的房客》與金馬影帝莫子儀有男男露臀激戰戲，他在網劇《記憶浮島》再扮演男同志，與《我的婆婆怎麼那麼可愛》中的「幼稚猛男」陳禕倫組CP。在大小螢光幕一個月戰兩男，是否擔心被定型？王可元表示，從不會擔心被定型或一直演同志角色，認為《親愛的房客》的陳淑芳在金馬獎上的致詞讓他受到很大鼓舞，「只要角色台詞有一句話是我想說的，或是能夠替這個角色發聲的，無論角色是什麼樣貌，我都很願意去接住他」。

《記憶浮島》劇情顛覆台劇愛情型態，以暗黑成人愛情風格受網友討論，王可元劇中與陳禕倫愛得讓人心疼，兩人在床上翻雲覆雨回憶相處所有點滴，王可元羞曝：「陳禕倫在排練時，就已經在體位上把我折來折去，我一度覺得我要被折成兩半了，好險我的柔軟度蠻好的！」可惜的是，正式拍攝時捨去了激情的部分，改走深情路線，工作人員笑稱：「體位白折了！」

王可元說，與陳禕倫第一次在排練場見面，就要排所有場次的吻戲，「事前我和他完全不認識，但好在陳禕倫相當敬業，對於吻戲投入，讓我很安心」。而兩人為了培養默契，一開始就相約去買婚戒，安排約會好好認識彼此，甚至還有一個小小約定，只要拍攝班表是早班，就會一起吃麥當勞早餐，「結果這個習慣就讓我帶到後面拍的幾部戲去了，只要早上出班，就會想到和禕倫一起吃麥當勞早餐」。

劇中陳禕倫因顳葉型失智症發作而逐漸把王可元遺忘，陳禕倫為戲短時間內狂瘦13公斤，為了精準詮釋角色，他還請教相關協會與以及與個案諮詢，他形容與王可元在戲裡的愛，每一場戲都很刻苦銘心。若被另外一半遺忘？陳禕倫說：「如果被對方忘記了，會好好照顧另外一半，讓他好好重新再認識我，我也好好再重新認識他。」

王可元坦言被遺忘會挺難過，透露自己在現實生活的感情世界裡是屬於會看著對方離開的一方，他認為，戲中角色有許多掙扎跟矛盾，尤其拍攝場次是跳著拍，看著發病前的陳禕倫與幾乎把他忘記的陳禕倫，「當下真的心裡很難受」。

談到拍攝最大挑戰，王可元說：「成為照護者與照護者的家屬，心裡面必定有一個傷疤，這個傷口可能好了，也可能正在癒合，但一切都還是會受到被照護者一個眼神或是一句話影響把結痂弄破，然後再結痂，心理素質上需要很大的支持。」他說，開拍前有好幾個晚上，曾一個人跑去誠品看關於失智症和長照的書，看著看著就在誠品的角落哭了。」《記憶浮島》於每週五中午12點30分於myVideo、KKTV首播。

(中時 )